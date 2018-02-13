لافروف: لن نتمكن دون مشاركة الأكراد من تسوية الأزمة السورية نهائيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا منذ البداية، كانت ومازالت مؤيدة لمشاركة الأكراد المباشرة في كل جهود التسوية السورية. مشيرا إلى أنهم جزء لا يتجزء من المجتمع السوري.

موسكو — سبوتنيك. وأكد وزير الخارجية لافروف، موقف بلاده الداعم لمشاركة الأكراد في كل عمليات التسوية السياسية في سوريا، مشيرا إلى أن حل الأزمة غير ممكن دون مشاركتهم، ومع ذلك، فإن عدم أخذ الموقف التركي بعين الاعتبار هو قصر نظر.

وقال لافروف: "جميعنا يعلم كيف تنظر تركيا إلى وحدات القوات الكردية المختلفة. يمكن تقييم هذا الموقف التركي بطرق مختلفة، لكن هذا الوضع واقعي والتصرف بتجاهل هذا الموقف تماما قصر نظر. ونحن نراقب الآن نتائج قصر النظر هذا، بما في ذلك في منطقة عفرين".

وأضاف: "أريد التأكيد على أن روسيا منذ البداية، كانت ومازالت مؤيدة لمشاركة الأكراد المباشرة في كل جهود التسوية السورية. الأكراد جزء لا يتجزء من المجتمع السوري… لن نتمكن دون مشاركة الأكراد من تسوية الأزمة السورية نهائيا".

مبينا أن روسيا تعول على أن تؤمن الأمم المتحدة شفافية العملية الدستورية حول سوريا.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمل بلاده بأن تؤمن الأمم المتحدة شفافية العملية الدستورية السورية عند انطلاقها.

وقال الوزير: "عندما تنطلق العملية الدستورية، سننطلق من أن زملائنا بالأمم المتحدة سيؤمنون شفافيتها، وسيضعون كل أعضاء المجتمع الدولي المعنيين في الصورة".