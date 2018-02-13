تسجيل
18:14 13 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    المنتج العام لقناة ماتش تي في تينا كانديلاكي

    تعرف على "الشيخة موزة" الروسية وسبب زيارتها إلى قطر

    © Sputnik. Виталий Белоусов
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    توجهت الصحفية تينا كانديلاكي، مقدمة برامج في قناة "Match TV" الروسية، في 11 شباط/ فبراير إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من الأمين العام للجنة العليا لكأس العالم لكرة القدم 2022، حسن الذوادي بهدف التعرف على استعدادات البلاد لنهائيات كأس العالم 2022.

    سبوتنيك . وشاركت تينا متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "انستغرام" كل تفاصيل رحلتها بالصور، كما زارت المكتب الرئيسي لشبكة "الجزيرة" الإعلامية، لتصبح بذلك أول ممثل لوسائل الإعلام الروسية يزور مقر قناة "الجزيرة" والقسم  الرياضي في الدوحة.

    وأبدت تينا اعجابها الشديد بالتطور التكنولوجي وشددت على أهمية أن يقوم  الخبراء الروس بالسفر خارج وطنهم من أجل لقاء الشركاء الأجانب لتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك: "نحن بحاجة إلى السفر خارج روسيا والالتقاء مع  الشركاء من أجل تبادل التكنولوجيات والعمل المشترك، العالم كبير، ونحن جميعا مختلفون والرياضة فقط ورغبتنا المشتركة في سماع بعضنا البعض والعمل معا هي الشيء الوحيد القادر على توحيد الجميع! وأنا واثقة من أن التعاون مع قناة "الجزيرة" و"الجزيرة الرياضية" سيكون مثمرا!"

    كما نشرت تينا صور زيارتها إلى مقر الخيول العربية في قطر مرتدية الزي القطري والذي يتجسد في فستان أسود طويل وعمامة على النمط الشرقي وبدت إطلالتها شبيهة جدا باطلالة الشيخة موزة  بنت ناصر  وعبرت عن اعجابها  الشديد بالمكان المخصص للخيول العربية قائلة:"هناك مدينة كاملة للخيول العربية! هناك منتجع صحي وحمام ال Spa ومسابح  للتدريبات، ومدرسة للفروسية، وروض للأطفال، ومختبرات لبحوث الحيوان، ودراسة الهندسة الجينية والكثير من الأشياء الأخرى!".

    وانهالت التعليقات باعجاب متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وبأنها أصبحت أجمل بهذا الزي والبعض االآخر  اطروا على جمال الحصان العربي الذي يقف بجانبها في الصورة.

    كما قامت بجولة في مركز Pavilion Legacy واعربت عن اعجابها الشديد بالطابق المخصص للعروض التقديمية والتي تتضمن أحدث التقنيات من شاشات تعمل باللمس، وأفلام 3D قائلة:  "تم اختيار كل شيء على مستوى رفيع وليس من المستغرب أن تستضيف قطر كأس العالم في عام 2022! أحستنم!"

    وذكرت كانديلاكي أن قطر ستستضيف مثل هذا الحدث الرياضي على نطاق واسع لأول مرة في التاريخ. وعلاوة على ذلك، هذه أول استضافة لكأس العالم في الشرق الأوسط. وسيقام المونديال من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19 كانون الأول/ديسمبر. حيث قرر الفيفا نقل التنظيم إلى فصل الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة صيفا في قطر حيث تصل إلى 50 درجة مئوية ، وأما في الشتاء فمتوسط درجات الحرارة هي 22 درجة مئوية.

    ويعتبر عام 2018 هو عام التبادل لبثقافي بين روسيا وقطر، والذي سيمكن البلدين من خلاله من التعرف أكثر على بعضهما البعض، ويعتبر نقطة البداية لتبادل ثقافي حتى عام 2022 وما بعده. وسيشهد العام الجاري 2018 فعاليات ومعارض وأنشطة ثقافية مختلفة بين البلدين تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي المشترك.

    وكانت بعثة اللجنة العليا للمشاريع والإرث في وقت سابق قد أمضت عدة  أيام في العاصمة الروسية لتتابع عن كثب، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، الاستعدادات المحيطة بالحدث.

    وحرص وفد برنامج الرصد والمراقبة، الذي ضم ممثلين عن اللجنة العليا وعن اللجنة الأمنية لبطولة كأس العالم قطر 2022، على التواجد في مختلف جوانب التحضيرات الميدانية والأمنية، للاطلاع على كيفية إدارة وتنفيذ المهام الأساسية لتنظيم هذا الحدث بدءاً من ترتيبات الضيافة، وتوفير خدمات النقل، والعمليات الإعلامية، والتسويق، والخدمات التطوعية، والسلامة والأمن، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتصاريح.

    ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن قطر هي واحدة من أغنى البلدان في العالم. هنا تتركز احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. ولكن بسبب المناخ الحار، فإن عدد السياح ليس كبيرا كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وعلى الرغم من ذلك، تجذب قطر الرياضيين، وعلى مدى العامين الماضيين، عقدت العديد من البطولات العالمية. وتشمل بطولة العالم لكرة اليد في عام 2015، والجمباز، وألعاب مسابقات الميدان(العاب القوى)، والتي ستعقد في 2019على الرغم من أن هناك الكثير من الوقت قبل نهائيات كأس العالم 2022.
    الكلمات الدلالية:
    صحفية روسية في قطر, الشيخة موزة, زيارة الى قطر, الشيخة موزة الروسية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المهرجان الخامس للتصوير بيرفوزدانايا روسيا - صورة بعنوان بيت الفقمة للمصورة أولغا كامينسكايا
    مهرجان "روسيا البدائية" لتصوير الطبيعة
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك