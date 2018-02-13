الكرملين ينفي نبأ إلغاء الرئيس بوتين زيارته إلى الشرق الأقصى الروسي

وكانت قناة "دوجد" التلفزيونية قد نقلت عن مصدرين لها مقربين من تنظيم الحدث زيارة الرئيس الروسي إلى الشرق الأقصى، أن الرئيس ألغى زيارته التي كان من المقرر أن تجري في الفترة ما بين 19—22 شباط/ فبراير، ووفقا للقناة، برنامج هذه الزيارة يشمل مدينتي خاباروفسك و يوجنو- ساخالينسك وشبه جزيرة كامتشاتكا.
وسبق لبيسكوف، أن أكد في وقت سابق من اليوم عدم وجود أي مرض خطير لدى الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا أنه مصاب بالزكام ومستمر في العمل.
هذا وأدخلت تعديلات معينة على جدول أعمال الرئيس حول مواعيد بعض الاجتماعات وغيرها من الأنشطة في إطار مهام رئيس الدولة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)