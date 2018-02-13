الدفاع الروسية تنفي تعرض قاعدة "حميميم" لقصف يوم 1 يناير

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، أنباء تعرض قاعدة "حميميم" في سوريا لقصف يوم 1 يناير/ كانون الثاني الماضي.

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية: الهجوم على حميميم هدفه إفشال مؤتمر الحوار الوطني حول سوريا

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان للوزارة الدفاع الروسية إن وكالة "أر بي سي" نشرت اليوم مادة "تحدثت عن تعرض قاعدة حميميم لقصف بقذائف الهاون يوم 1 يناير، وهو ما يتعارض مع الواقع، بدءا من موعد وزمن القصف انتهاء بأسلوب الهجوم وتبعياته الفعلية"..

وتابع "وقد تم إبلاغ مراسل الوكالة عن عدم صحة هذه المعلومات أمس".

وقال البيان "نود أن نؤكد إنه في الأول من يناير، كانت القاعدة الجوية تعمل بنظام منتظم، ولم يكن هناك قصف أو غارات أو أحداث أخرى".

كما ذكرت الوزارة أن الوكالة صاحبة التقرير "نشرت مرارا معلومات كاذبة أو تكهنات حول أنشطة وزارة الدفاع الروسية، وفي محاولة لتوثيق استنتاجاتها الخاصة نسيتها لخبراء العسكريين".