مفتي روسيا: بإمكان مسلمينا زيارة القدس أسوة بالحج إلى مكة والمدينة

وكان مستشار عباس، القاضي الأعلى في فلسطين ورئيس المجلس الأعلى لعلماء فلسطين، محمود الحبش، قد دعا مسلمي روسيا إلى بدء الحج إلى مكة من القدس الشريف، "لتقديم الدعم للفلسطينيين".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وأشار إلى أنه كلف وزارة الخارجية بالعمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي الذي أكد استبعاد الإدارة الأمريكية من الإشراف على عملية السلام الفلسطينية — الإسرائيلية.
واستخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد قرار عربي قدمته مصر في مجلس الأمن للحفاظ على وضعية القدس القانونية ورفض إقامة بعثات دبلوماسية للدول في المدينة، بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار العربي بأغلبية 128 دولة، مقابل رفض 9 على رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 35 عن التصويت.
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