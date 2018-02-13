مفتي روسيا: بإمكان مسلمينا زيارة القدس أسوة بالحج إلى مكة والمدينة

أكد رئيس مجلس مفتي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي روسيا، الشيخ راوي عين الدين، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الروحية أعلنت عن برنامج الحج، الذي يشمل زيارة القدس، أسوة بزيارة الأماكن المقدسة في مكة وفي المدينة المنورة.

© REUTERS/ AMMAR AWAD مفتي تتارستان: مسلمو روسيا متضامنون مع العالم الإسلامي بشأن القدس

موسكو — سبوتنيك . وقال عين الدين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمفتين من مناطق روسيا، في مسجد موسكو الكبير: "لقد أعلنا برنامجا لزيارات الحجاج لدينا إلى القدس أسوة بزيارات الحج إلى مقدساتنا في مكة والمدينة المنورة. وسوف يسعد مسلمو روسيا لترتيب هذه الرحلات وزيارة المسجد الأقصى في القدس".

وكان مستشار عباس، القاضي الأعلى في فلسطين ورئيس المجلس الأعلى لعلماء فلسطين، محمود الحبش، قد دعا مسلمي روسيا إلى بدء الحج إلى مكة من القدس الشريف، "لتقديم الدعم للفلسطينيين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وأشار إلى أنه كلف وزارة الخارجية بالعمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي الذي أكد استبعاد الإدارة الأمريكية من الإشراف على عملية السلام الفلسطينية — الإسرائيلية.

واستخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) ضد قرار عربي قدمته مصر في مجلس الأمن للحفاظ على وضعية القدس القانونية ورفض إقامة بعثات دبلوماسية للدول في المدينة، بينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار العربي بأغلبية 128 دولة، مقابل رفض 9 على رأسهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 35 عن التصويت.