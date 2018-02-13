الخارجية الروسية: الجانب الهولندي أبلغ رسميا بإلغاء زيارة وزير خارجيته إلى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الهولندي أبلغ رسميا بإلغاء زيارة وزير الخارجية لروسيا.

موسكو — سبوتنيك . وأكد المكتب الصحفي للوزارة لـ"سبوتنيك": "الجانب الهولندي أبلغ رسميا حول إلغاء زيارة وزير الخارجية لروسيا".

وفي سياق متصل، قدم وزير الخارجية الهولندي، هالبي زيسترا، استقالته بعد إقراره بكذبه حول اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العام 2006.

ونقلت وكالة "أر تي إل" عن زايبرت قوله:

"لقد اتخذت خيارا خاطئا، ما كان يجب أن أقوم بذلك، لا أرى أي خيار سوى تقديم الاستقالة".