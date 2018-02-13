وزير النفط الروسي: شركاتنا ستشارك بإعادة تأهيل حقول النفط في سوريا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن التعاون بين سوريا وروسيا في قطاع النفط والغاز يشمل مشاركة موسكو في تطوير وإعادة تأهيل حقول النفط في سوريا.

© Sputnik. Maxim Blinov نوفاك يبحث مع وزير النفط السوري التعاون الثنائي

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" قول الوزير نوفاك لوسائل إعلام روسية اليوم "لدينا خارطة طريق تتضمن التعاون ليس فقط في مجال الطاقة الكهربائية ولكن أيضا في مجال النفط والغاز والذي يشمل إعادة تأهيل وتطوير حقول النفط".

وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم وقع ووزير الطاقة الروسي في السادس من شباط/ فبراير الجاري اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية تنص على تعاون الجانبين في تنفيذ مشاريع لتطوير وإعادة تأهيل حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات والعديد من مشاريع البنية التحتية في جميع قطاعات الطاقة في سوريا بما في ذلك مركز للمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية.