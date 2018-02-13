توقيع اتفاقية تعاون بين "سبوتنيك" ووكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

موسكو — سبوتنيك . وجرت مراسم التوقيع اليوم 13 شباط/ فبراير في موسكو في إطار زيارة عمل الوفد الفلسطيني إلى روسيا برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقد عزز الاتفاق المشترك بين الوكالات تطلعات الجانبين للتعاون طويل الأجل في مجال تبادل المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن تطوير المبادرات الروسية الفلسطينية في مجال الإعلام وتنظيم الأحداث المشتركة وعقدها.

ومثل "سبوتنيك"، النائب الأول لرئيس التحرير، سيرغي كوشيتكوف، ومن جانب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، رئيس الوكالة، الأمين العام للهيئات الرسمية الفلسطينية، الوزير أحمد عساف. كما حضر الاحتفال الرسمي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن جانبه علق كوشيتكوف على توقيع الاتفاقية قائلا:

"إن الاتفاق الذي وقع اليوم هو مرحلة هامة ليست فقط في تطوير شبكة شركاء سبوتنيك في الشرق الأوسط فحسب، بل أيضا التعاون الثقافي بين روسيا وفلسطين، ونأمل أن يكون تبادل المحتوى وتنفيذ المبادرات المشتركة في إطار شراكتنا، فعالا وذو منفعة متبادلة."

وتعتبر وكالة "وفا" وكالة الأنباء الحكومية الرسمية لدولة فلسطين، وأسست في نيسان/ أبريل العام 1972 ويقع مقرها بمدينة رام الله.