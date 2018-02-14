ظريف ومستشارة الأسد ونائب دي ميستورا يشاركون في مؤتمر نادي "فالداي" بموسكو

أعلنت ماريا ميكلوشيفسكايا، المتحدثة الصحفيىة باسم مؤتمر نادي "فالداي"، أنه تمت دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ومستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، ونائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي رمزي، لحضور مؤتمر الشرق الأوسط منتدى "فالداي" الدولي.

© Sputnik. Evgeny Biyatov روسيا واليابان تبحثان مطلع العام المقبل نظام المرور عبر الحدود

موسكو — سبوتنيك . وقالت ميكلوشيفسكايا لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط: "تمت دعوة وزير الخارجية الإيراني، وبثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي رمزي، لحضور المؤتمر، وننتظر مشاركتهم". وذكرت بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغى لافروف ، سيشارك في المؤتمر أيضاً.

يشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر "فالداي" بموضوع "روسيا في الشرق الأوسط: اللعبة في جميع المجالات"، في موسكو في الـ19 — 20 فبراير/شباط الجاري.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف قال، أخيرا، إن نائبي وزيري الخارجية الروسي والياباني سيبحثان في إطار دورة نادي "فالداي"، نظام المرور عبر الحدود.