لجنة الدفاع في الدوما: لا معلومات عن وجود ضحايا روس إثر غارة التحالف على دير الزور

أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، عن وجود جهات تبالغ وتتحدث عن قصد بأن ضحايا روس سقطوا جراء ضربة 7 فبراير/شباط بالقرب من ديرالزور بسوريا، مشيراً إلى عدم وجود معلومات مؤكدة بذلك.

© AP Photo/ Hassan Ammar, File فيديو... غارة التحالف الدولي على القوات الرديفة في دير الزور السورية

موسكو- سبوتنيك . وقال شامانوف للصحفيين: "إذا حكمنا من خلال تحليل الاستخبارات، هناك الكثير من العلامات التي تشير إلى أن أحدهم يبالغ. لذلك، هناك التحقق مفصل حول المعلومات، لكن لا وجود لشيء مؤكد".

وكانت صحيفة "Business Insider" الأمريكية، نشرت شريط فيديو للغارة الجوية التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش السوري بمدينة دير الزور في 7 فبراير/شباط.

ووصفت وزارة الخارجية السورية الضربة الجوية الأمريكية على القوات السورية في دير الزور بأنها عدوان جديد وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.