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12:02 14 فبراير/ شباط 2018
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    الكرملين موسكو

    الكرملين: لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا لكن لا صلة لهم بالقوات المسلحة

    © Sputnik.
    روسيا
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    قال متحدث باسم الرئاسة الروسي ديمتري بيسكوف إنه لا يمكن استبعاد وجود مواطنين روس في سوريا، لكن ليس لهم أي صلة بالقوات المسلحة الروسية.

    مقاتلات إف-15
    © AP Photo/ Hassan Ammar, File
    فيديو... غارة التحالف الدولي على القوات الرديفة في دير الزور السورية
    موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: إنه ليس لديه اي معلومات حول هذه الخسائر.

    وأضاف "ليس لدينا معلومات محددة تسمح لنا باستخلاص أي استنتاجات. ولا يمكن استبعاد أن مواطني الاتحاد الروسي قد يكونون في سوريا. لكنهم لا ينتمون إلى القوات المسلحة، وهذا كل ما يمكن ذكره. وقال بيسكوف إنه "على كل حال فإنهم سيبقون مواطنين في الاتحاد الروسي".

    وتأتى هذه التصريحات فى الوقت الذي ظهرت فيه تقارير إعلامية تزعم فيها أن عدداً كبيراً من المواطنيين الروس لقوا مصرعهم في الغارات الجوية التي قام بها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا يوم 7 فبراير/شباط الماضي.

    ونفت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، التقارير الإعلامية حول مقتل مئات الروس نتيجة ضربة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، كما أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، عن وجود جهات تبالغ وتتحدث عن قصد بأن ضحايا روس سقطوا جراء ضربة 7 فبراير/شباط بالقرب من ديرالزور بسوريا، مشيراً إلى عدم وجود معلومات مؤكدة بذلك.

    وكانت صحيفة "Business Insider" الأمريكية، نشرت شريط فيديو للغارة الجوية التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجيش السوري بمدينة دير الزور في 7 فبراير/شباط.

    انظر أيضا:

    لجنة الدفاع في الدوما: لا معلومات عن وجود ضحايا روس إثر غارة التحالف على دير الزور
    الجيش السوري يعثر على أسلحة إسرائيلية في ريف دير الزور
    الخارجية الروسية تنفي مقتل مئات الروس خلال الضربة الأمريكية في سوريا
    مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": مقتل 10 وإصابة 20 في قصف التحالف على دير الزور
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