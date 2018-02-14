الخارجية الروسية: موسكو وطهران تتفقان على استمرار تنسيق الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وطهران تتفقان على استمرار تنسيق الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي.

موسكو — سبوتنيك . أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بحث في طهران مع نائب رئيس إدارة الرئيس الإيراني، ونائب وزير خارجية إيران الاتفاق النووي.

وقالت في بيان:

"المشاروات ركزت على الوضع الحالي لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني. واتفق الطرفان على استمرار التنسيق في هذا المسار بهدف الحفاظ على الخطة، وحماية المصالح الوطنية على خلفية الحركة السياسية السلبية حول الاتفاق".