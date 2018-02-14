بوتين والعاهل الأردني يبحثان سوريا والتسوية في الشرق الأوسط والتعاون بين البلدين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي والعاهل الأردني يبحثان، يوم الخميس، سوريا والتسوية في الشرق الأوسط ومسائل التعاون الروسي الأردني.

موسكو — سبوتنيك. وقال الكرملين: الزعيمان يبحثان مسائل زيادة التعاون الروسي — الأردني في المجال التجاري الاقتصادي والثقافي الإنساني، إضافة إلى المواضيع الحيوية للأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في سوريا ومشكلة التسوية في الشرق الاوسط".