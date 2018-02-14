لافروف وشكري يبحثان سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية

استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأربعاء، من نظيره الروسي سيرغي لافروف، التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومستجدات الأزمة في سوريا.

القاهرة — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان، "تلقى وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، خلال تواجده بمدريد، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، وتناول الاتصال التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية وسبل تنسيق الجهود الدولية من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات".

وأضاف أبو زيد أن

"وزير خارجية روسيا حرص على إحاطة الوزير شكري بنتائج زيارة كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى موسكو مؤخرا، كما تم التشاور بين الجانبين حول نتائج المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الملف بهدف استشراف سبل توجيه دفعة لعملية السلام".

وتابع المتحدث أن "الاتصال تناول أيضا التطورات الخاصة بالأزمة السورية، حيث استعرض وزير خارجية روسيا تقييم بلاده للموقف الحالي من المحادثات السورية — السورية ونتائج مؤتمر سوتشي، وقد اتفق الوزيران على عقد لقاء مشترك لمتابعة التنسيق والتشاور فيما بينهما على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بعد يومين".

هذا ويقوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حاليا، يرافقه وفد قيادي كبير، بزيارة إلى موسكو، حيث اجتمع يوم أول أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأطلعه على التطورات التي تعيشها المنطقة وتحديدا بعد تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حول القدس، وبحث معه إيجاد آلية دولية جديدة تلعب روسيا فيها دوراً محوريا للإشراف على التسوية السياسية بين فلسطين وإسرائيل.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موسكو نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.