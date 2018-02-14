الناتو يدعو روسيا لتكون "شفافة" حول مسألة نشر منظومات "إسكندير"

وأضاف ستولتنبرغ:
"أنا أدعو روسيا لتكون شفافة، وهذه أحد أسباب أهمية مجلس روسيا — الناتو. نحن نستخدمه للإبلاغ حول المناورات العسكرية والقدرات العسكرية، وندعو روسيا للشفافية".
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ للصحفيين في الوقت الذي أعلن فيه أن وزراء الدفاع لدول الحلف اتخذوا خلال اجتماعهم اليوم قرارا حول إنشاء قيادة شؤون الأطلسي، وكذلك قيادة الشؤون اللوجستية في أوروبا، بالإضافة الى مركز العمليات السيبرانية.
وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "سنقوم بإنشاء قيادة موحدة جديدة لشؤون الأطلسي، من أجل حماية خطوط النقل البحري بين أمريكا الشمالية وأوروبا. كما سننشئ قيادة جديدة للشؤون اللوجستية..".
وتابع: "كما سنقوم بإنشاء مركز جديد للعمليات السيبرانية ضمن مقرنا العسكري في القيادة العليا للقوات المسلحة الموحدة للناتو في أوروبا".
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