الناتو يدعو روسيا لتكون "شفافة" حول مسألة نشر منظومات "إسكندير"

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الناتو يدعو روسيا للشفافية في موضوع نشر منظومات "إسكندير" الصاروخية.

© AP Photo/ Matt Dunham ماتيس: روسيا تحاول تقويض تماسك "الناتو"

بروكسل — سبوتنيك . وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "لقد رأينا كيف قامت روسيا بإيصال صواريخ "إسكندير" إلى كالينينغراد وأعادتها…ولن أعلق على مسألة ما إذا قاموا ينشر صواريخ إسكندير في الوقت الحالي أم لا".

وأضاف ستولتنبرغ:

"أنا أدعو روسيا لتكون شفافة، وهذه أحد أسباب أهمية مجلس روسيا — الناتو. نحن نستخدمه للإبلاغ حول المناورات العسكرية والقدرات العسكرية، وندعو روسيا للشفافية".

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ للصحفيين في الوقت الذي أعلن فيه أن وزراء الدفاع لدول الحلف اتخذوا خلال اجتماعهم اليوم قرارا حول إنشاء قيادة شؤون الأطلسي، وكذلك قيادة الشؤون اللوجستية في أوروبا، بالإضافة الى مركز العمليات السيبرانية.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "سنقوم بإنشاء قيادة موحدة جديدة لشؤون الأطلسي، من أجل حماية خطوط النقل البحري بين أمريكا الشمالية وأوروبا. كما سننشئ قيادة جديدة للشؤون اللوجستية..".

وتابع: "كما سنقوم بإنشاء مركز جديد للعمليات السيبرانية ضمن مقرنا العسكري في القيادة العليا للقوات المسلحة الموحدة للناتو في أوروبا".