نيبنزيا: روسيا تسعى لتوافق في مجلس الأمن بشأن قرار حول هدنة إنسانية في سوريا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسعى للتوصل إلى توافق في الآراء في مجلس الأمن بشأن قرار حول هدنة إنسانية في سوريا.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation روسيا تعلن أن الحرب على "داعش" مستمرة في سوريا...ولا هدنة مع الإرهابيين

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وقال نيبنزيا للصحفيين عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا، ردا عن سؤال حول ما إذا كان التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع: " إن التصويت في مجلس الأمن يعني أمرا سيئا والاجتماع —أمرا جيدا." مضيفا "إننا نسعى جاهدين لتحقيق توافق في الآراء، حالما نصل إليه، سنعتمد القرار."

وفي السياق ذاته، أعرب نيبنزيا، اليوم الأربعاء، عن قلق روسيا من التدخلات الدولية في شؤون سوريا ، مشددا على أن هذا التدخل من الممكن أن يعقد الأمور ويزيدها اشتعالا.

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، "قلقون تجاه عدم احترام الأطراف الدولية مبدأ السيادة"، مشددا على أن هذه التطورات "تزيد النيران اشتعالا وتجعل التسوية أصعب".