الدفاع الروسية: موسكو ترصد 7 انتهاكات للهدنة في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو رصدت سبعة انتهاكات للهدنة في سوريا، بينما سجلت تركيا 4 انتهاكات.

© Sputnik. Maxim Blinov روسيا وتركيا تسجلان 6 خروقات لنظام الهدنة في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

وأعلن 234 تشكيل مسلح التزامه بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية في المناطق المحددة، التي يطلق عليها مناطق الهدنة في سوريا.

يتبع…