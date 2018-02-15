بوتين يبرق إلى ترامب معزيا بحادثة مدرسة باركلاند في ولاية فلوريدا

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تعزية إلى نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بعد حادثة إطلاق النار في مدرسة في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST أول تعليق من ترامب على حادث إطلاق النار في فلوريدا

موسكو —. وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إثر مأساة مدرسة مدينة باركلاند في فلوريدا، ونقل رئيس الدولة الروسية عبارات التعاطف والدعم الصادقين لأسر وأصدقاء القتلى، فضلا عن التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت الشرطة الأمريكية، أن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، يوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية في فلوريدا كان قد تم فصله منها لأسباب تتعلق بالانضباط لم يذكرها، قتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وقالت الشرطة إن 12 شخصا قتلوا في مبنى المدرسة و3 في الشارع وتوفي اثنان آخران في المستشفى. ولم تذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.

يذكر أن المدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع في مدينة باركلاند في ولاية فلوريدا، ويدرس فيها حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.