"نوفاتيك" الروسية تبدي اهتماما ببناء نقطة توزيع للغاز في السعودية

أعرب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، عن اهتمام شركة "نوفاتيك" الروسية ببناء نقطة لإعادة توزيع الغاز في السعودية.

سوتشي- سبوتنيك . وقال الوزير الروسي للصحفيين على هامش منتدى الاستثمار الروسي في سوتشي، ردا على سؤال حول الشركات الروسية التي أبدت اهتمامها بهذا المشروع: "نوفاتيك" أبدت اهتماما بالتأكيد".

وتعتبر وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" شريكا للمعلومات العامة لمنتدى الاستثمار الروسي الذي يعقد في سوتشي يومي 15 و 16 شباط/فبراير الجاري، كما تعمل وكالة المعلومات الاقتصادية "برايم" التابعة للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" كشريك إعلامي للمنتدى.

ومن جهة ثانية، كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، صرح سابقا أن "أرامكو" السعودية والشركات الروسية تستطيع البدء في الاستثمار المشترك في مشاريع النفط في الخارج.

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن الفالح: "بين أرامكو السعودية والشركات الروسية، تجري مفاوضات للاستثمار في مصافي النفط وتطوير الحقول".

ولم يستبعد الوزير أن تبدأ بلاده بشراء الغاز الطبيعي المسال من القطب الشمالي الروسي. "أبدا لا تقول أبدا". إذا كان العائد من المخاطرة منطقي، فسوف ترانا هناك".