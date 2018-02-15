فرض حالة مكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية للبحث عن إرهابيين

أعلن رئيس مقر عمليات مكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان، عن فرضه حالة مكافحة الإرهاب في منطقة أونتسوكولسك بالجمهورية، للبحث عن مقاتلين.

© AFP 2018/ Tobias SCHWARZ روسيا تؤكد مواصلة الحوار مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

محج قلعة — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم مقر عمليات مكافحة الإرهاب إن قادة مقر العمليات فرضوا نظام مكافحة الإرهاب في حدود المنطقة الإدارية بأونتسوكولسك.

ويجري البحث في المنطقة عن مقاتلين وموالين لهم.

وجرى من قبل تحييد مسلحين متورطين في جرائم إرهابية.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في ديسمبر/ كانون الأول، تحييد اثنين متورطين في جرائم إرهابية.