بيسكوف: بوتين لم يتخذ قرارا بإخفاء معلومات عن الروس في سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يتخذ قرارا بإخفاء المعلومات عن المواطنين الروس في سوريا وجعلها سرية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا الصدد: "كلا، الرئيس لم يتخذ قرارا، وقد قلنا كل ما نستطيع قوله في هذا الشأن ولا شيء لدينا لنضيفه".