وزير النقل الروسي: بيع تذاكر الطيران بين القاهرة وموسكو يحتاج لإذن هيئة الطيران الروسية

قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، إن شركتي "إيروفلوت" و"مصر للطيران" يمكنهما بيع تذاكر السفر بين مصر وروسيا، بعد الحصول على إذن من هيئة الطيران الروسية.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv التبادل التجاري بين مصر وروسيا يرتفع في 2017 بنسبة 59 في المائة

موسكو- سبوتنيك . وأضاف الوزير أنه يمكن للشركتين بيع التذاكر من الآن، لكنهما يريدان ضمان عدم حدوث إجراءات لم يتم تسويتها.

وأشار مكسيم سوكولوف إلى أن الأمر كله مجرد استلام الموافقة التقنية من هيئة الطيران الروسية، لشركتي الطيران.

وتوقفت حركة الطيران بين مصر وروسيا منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، ومقتل جميع ركابها.

ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في 2 يناير/ كانون الثاني، مرسوما يسمح باستئناف رحلات شركات الطيران الروسية إلى القاهرة.