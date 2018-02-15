بوتين حول الانتخابات الرئاسية: يجب تأمين الحقوق الدستورية للمواطنين في حرية التعبير

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط، إنه يجب تأمين الحقوق الدستورية للمواطنين في حرية التعبير.

© Sputnik. Maksim Blinov بيسكوف: بوتين لم يتخذ قرارا بإخفاء معلومات عن الروس في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وأشار الرئيس إلى أن عدد الجرائم ذات الطابع المتطرف ارتفع بنسبة 5 % عام 2017.

وأكد الرئيس حظر أكثر من 3 آلاف موقع متطرف منذ حصول النيابة العامة الروسية على تفويض بذلك.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا يوم 18 مارس/ آذار عام 2018.

وانطلقت الحملة الانتخابية بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.