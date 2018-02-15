روسيا تكشف أكثر من 950 متطرفا خلال عام

أعلن النائب العام الروسي، يوري تشايكا، أن تدفق الروس الراغبين بالانضمام إلى الإرهابيين في سوريا تراجع خلال عام، وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة عودة المسلحين من هناك.

© Sputnik. Ildus Giljazutdinov سفن البحرية الروسية تطلق أكثر من 100 صاروخ على مواقع الإرهابيين في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال تشايكا خلال اجتماع كبار مسؤولي النيابة العامة: "أدى القضاء على الجماعات الإرهابية في سوريا إلى انخفاض عدد المواطنين الروس الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف الإرهابيين، إضافة إلى انخفاض نسبة العودة من منطقة العمليات القتالية".

وأضاف تشايكا، أن بلاده كشفت أكثر من 950 متطرفا خلال العام الماضي في روسيا، ممن دعوا في الإنترنت لانتهاك وحدة أراضي البلاد.

وقال تشايكا خلال اجتماع كبار مسؤولي النيابة العامة: "تم اعتراض 1.5 ألف جريمة تطرف، مرتبطة بشكل رئيسي بنشر دعوات في الإنترنت لانتهاك وحدة أراضي بلادنا، والنظام العام والأمن. تم تحديد 972 شخصا من المنفذين".

وأشار تشايكا أنه "أفشلت 24 عملية إرهابية خلال عام في روسيا".