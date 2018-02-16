حريق في مبنى على مساحة ألفي متر مربع في منطقة صناعية شمال موسكو

أعلن ممثل وزارة الطوارئ الروسية، عن نشوب حريق في مبنى للمكاتب على مساحة ألفي متر مربع في المنطقة الصناعية الواقعة في منطقة خيمكي التابعة لمقاطعة ضواحي موسكو شمالي العاصمة الروسية.

© Sputnik. Valery Shustov إجلاء 230 شخصا من فندق في موسكو بسبب حريق في أحد الطوابق

موسكو-. وقال الممثل: "مساحة الحريق وصلت إلى 2 ألف متر مربع".

وأفاد المصدر بأنه "وفقاً للمعلومات الأولية، لا توجد هناك ضحايا".

هذا ولم تحصل وكالة سبوتنيك على أية تفاصيل حول أسباب اندلاع الحريق، بعد.