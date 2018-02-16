الدوما يصادق على قانون رفع الحد الأدنى للأجور في روسيا

وافق مجلس "الدوما" الروسي على قانون رفع الحد الأدنى للأجور في روسيا إلى مستوى الحد الأدنى للمعيشة.

© RIA Novosti. Vladimir Fedorenko إنشاء نادي السيدات في مجلس الدوما

موسكو — سبوتنيك . صادق " الدوما " الروسي، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط، على قانون رئاسي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور في روسيا إلى مستوى الحد الأدنى للمعيشة اعتبارا من 1 مايو 2018.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طرح القانون على المجلس في وقت سابق.

ويقضي القانون بتحديد الحد الأدنى للأجور بمقدار 11163 روبلا أي 196 دولار.



