الجيش الروسي بدون هواتف ذكية في سوريا

أعلن مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن الوزارة قامت بحظر استخدام الهواتف الذكية في صفوف الوحدات العسكرية الروسية المتواجدة في سوريا.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv خطوة جديدة في الجيش الروسي لتعزيز سرية المعلومات

وقال المصدر: "هذه الإجراءات ليست بالجديدة حيث تم اتخاذ قرار منذ فترة غير بعيدة بمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل الجنود الروس الذين يخدمون في سوريا".

وأضاف المصدر: "هذا القرار يشمل جميع الوحدات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية الروسية في سوريا. أما بالنسبة للوحدات الأخرى الموجودة في روسيا فهناك مشروع لإصدار قرار بمنع استعمال الهواتف الذكية على العسكريين والمدنيين الموظفين في وزارة الدفاع الروسية".