قديروف: بوتين فعل الكثير من أجلنا وأتمنى أن يحكم دولتنا مدى الحياة

وقال قديروف: "بفضل دعم بوتين، تمكنت السلطات الشيشانية من القضاء على الإرهاب بشكل كامل، وتمكنا من إنهاء الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفا: "الآن الجمهورية تزدهر، وتوفر لسكانها جميع الشروط للعمل وللتعليم، وللراحة ولتحقيق الذات".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس / آذار المقبل.
وتشير آخر الإحصاءات التي تجريها مراكز استطلاع الرأي في روسيا، إلى أن الرئيس الحالي والمرشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، فلاديمير بوتين، يمكن أن يحصل على حوالي 70 بالمئة من أصوات الناخبين إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي، بينما حاز مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل غرودينين، على حوالي 7 بالمئة من الأصوات.
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