قديروف: بوتين فعل الكثير من أجلنا وأتمنى أن يحكم دولتنا مدى الحياة

قال الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، إنه يتمنى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قيادة الدولة مدى الحياة، مشيرا إلى أنه فعل الكثير من أجل جمهورية الشيشان.

© Sputnik. Aleksander Druzhinin بيسكوف: الكرملين يؤكد إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وبوروشينكو

موسكو – سبوتنيك . وكتب قديروف على صفحته في "تلغرام"، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط، بمناسبة مرور 11 عاما على توليه مهام منصبه: "أتمنى لرئيسنا، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمرا مديدا، حتى يقود الدولة مدى الحياة"، مضيفا: "سنطيعه بإخلاص وسنؤدي جميع المهام المطلوبة منا على أعلى مستوى".

وقال قديروف: "بفضل دعم بوتين، تمكنت السلطات الشيشانية من القضاء على الإرهاب بشكل كامل، وتمكنا من إنهاء الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية"، مضيفا: "الآن الجمهورية تزدهر، وتوفر لسكانها جميع الشروط للعمل وللتعليم، وللراحة ولتحقيق الذات".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس / آذار المقبل.

وتشير آخر الإحصاءات التي تجريها مراكز استطلاع الرأي في روسيا، إلى أن الرئيس الحالي والمرشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، فلاديمير بوتين، يمكن أن يحصل على حوالي 70 بالمئة من أصوات الناخبين إذا أجريت الانتخابات في الوقت الحالي، بينما حاز مرشح الحزب الشيوعي الروسي بافل غرودينين، على حوالي 7 بالمئة من الأصوات.