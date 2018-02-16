جندي المستقبل يظهر سلاحه

ويُظهر إحدى الصور التي نشرها دميتري رغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وهي صور منتجات "مؤسسة أبحاث المستقبل"، ما يجب أن يرتديه الجندي الروسي وتجهيزاته القتالية ضمن "بزّة جندي المستقبل".

Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий pic.twitter.com/QA4bmnHrPT — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 13, 2018

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وسيرتدي جندي المستقبل درعا مضادا للرصاص يُعرف بـ"بيرمياتشكا".

ويُفترض أن يقدر "بيرمياتشكا" على تحمل الإصابة برصاصات بندقية القنص، ويحمي 80 في المائة من جسم الجندي من النار وشظايا القذائف.

ويضم طقم تجهيزات جندي المستقبل الخوذة المدرعة المزودة بأجهزة الاتصال وقراءة المعلومات، والحقيبة لحمل الماء والذخيرة على كتف الجندي، وجهاز التمويه الذي يخفي الجندي عن الأشعة دون الحمراء، وجهاز استقبال المعلومات الإرشادية من الأقمار الصناعية.

أما عن تسليح الجندي فتحتوي بزته على رشاش كلاشنيكوف من نوع "أ كا-12" مع قاذف الرمّانات وجهاز التصويب بالليل.

ويبلغ وزن تجهيزات الجندي 26 كيلوغراما، ويقدّر ثمنها بـ45 ألف دولار.