سيناتور روسي يكشف عواقب دخول القوات السورية إلى عفرين

صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن إدخال وحدات من الجيش السوري إلى عفرين يؤدي إلى خطر حدوث اشتباك مباشر بين الدولتين السورية والتركية.

© Sputnik. Nezar Mihoub أنباء عن بدء الإجراءات التنفيذية لدخول الجيش السوري إلى عفرين

وقال السيناتور الروسي لوكالة " سبوتنيك " إن "التقارير الإعلامية تشير إلى اتفاق مزعوم بين دمشق والأكراد على إدخال قوات حكومية إلى عفرين. لا أعتقد أنها معلومات صحيحة، ولهذا يجب أن تكون التقديرات أولية وحذرة".

ووفقا له، فإن مصلحة الأكراد واضحة، أنهم يواجهون عملية "مكافحة الإرهاب" التركية، التي لايمكنهم ردعها بسبب عدم امتلاكهم القوة الكافية. مضيفا "لدى دمشق الفرصة لتوسيع الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها. ولكن، بطبيعة الحال، سيزداد خطر المواجهة المباشرة مع تركيا، التي في الوضع الحالي ليست في المكان والزمان المناسبين".

ووفقا للسياسي، من الضروري أن ننطلق من حقيقة أن الأزمة السورية تضم مجموعة متنوعة من القوى والدول، بالإضافة إلى دمشق وأنقرة والأكراد، هناك الولايات المتحدة، التي تدعم الأكراد من جهة، وتعد رسميا حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، وإسرائيل، وبطبيعة الحال، روسيا وإيران

واختتم السيناتور بالقول "روسيا تقوم بدور عامل استقرار، وتعتبر واحدة من عدد قليل من الدول التي لديها ثقة غالبية البلدان حتى التي لديها مصالح متضاربة معنا، كما تعتبر القوة الأكثر فعالية في المنطقة في السنوات الأخيرة".