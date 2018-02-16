الخارجية الروسية: لافروف ناقش مع نظيره المصري التسوية السورية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، التسوية السورية وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الأمن في ميونيخ.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة إنه " تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الرئيسية مع التركيز على قضايا التسوية السورية والفلسطينية الإسرائيلية".

كما تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الهامة فيما يتعلق بالتعاون الروسي المصري.

يتبع…