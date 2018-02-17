مجلس الدوما: الاتهام بالتدخل في الانتخابات الأمريكية جزء من هيستيريا الكراهية لروسيا

أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، أن اتهام 13مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هو جزء من حملة هستيريا الكراهية لروسيا المزدهرة في المجتمع الغربي.

© Sputnik. Alexander Vilf زاخاروفا تصف الاتهامات الأمريكية لمواطني روسيا بالتدخل في الانتخابات بأنها هراء

موسكو — سبوتنيك . وقال سلوتسكي للصحفيين:

إن اتهام 13مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، من الواضح هي جزء من حملة هستيريا الكراهية لروسيا المزدهرة في المجتمع الغربي، هذا كله لا أساس له من الصحة، وسخف مطلق ويشبه الهذيان.

وتساءل البرلماني: "كيف يمكن أن يؤثر 13 شخصا على إرادة أكثر من 300 مليون شخص في أمريكا، بوجود آلة الدولة الضخمة ومليارات الدولارات المستثمرة في الانتخابات؟".

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تتدخل في العمليات السياسية في جميع أنحاء العالم، لكنها تستاء من روسيا، التي يزعم الأمريكيون أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل في الواقع لموسكو لا معنى له.