المقاتلة الأحدث من نوع "ميغ" مؤهلة للخدمة في جيوش الشرق الأوسط

لا بد أن تستأثر الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة باهتمام شركاء روسيا.

أعلن ذلك رئيس مركز أبحاث تجارة الأسلحة في العالم، في إشارة إلى طائرة "ميغ-35".

© Sputnik. Eugene Odinokov "ميغ-35" تنجح في الاختبارات وتنضم قريبا إلى القوات الجوية الروسية

وقال إيغور كوروتشينكو، رئيس المركز، لـ"سبوتنيك" إن نجاح هذه الطائرة باجتياز الاختبارات ومواصفاتها وكذلك إقبال العديد من دول العالم على استخدام طائرات "ميغ"، تفتح أمام "ميغ-35" آفاقا رحبة لدخول الخدمة في جيوش العالم، وبالأخص في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

وأعلن جهاز الإعلام التابع لشركة "ميغ" الروسية للطائرات في يوم 16 فبراير/شباط 2018 أن الشركة انتهت من اختبار طائرتها الجديدة "ميغ-35"، وأن الطائرة الجديدة اجتازت الاختبارات بنجاح ما يؤهلها لدخول الخدمة في القوات الجوية.

وتنتمي "ميغ-35" إلى الجيل (4++) من الطائرات المقاتلة وتمثل حلقة الوصل بين "ميغ-29" ومقاتلات الجيل الخامس الأحدث حالياً.

ومن مزايا المقاتلة الأحدث من نوع "ميغ" صعوبة اكتشافها من قبل الرادارات المضادة وزيادة مدى التحليق ووجود المزيد من نقاط التعليق لحمل الأسلحة.

محركاتها (إر دي-33إم كا) مزودة بتقنية توجيه الدفع.

المدى: 3000 كيلومتر.

المدى القتالي: 1400 كيلومتر.

الوزن عند الإقلاع: 23.5 طن.

السرعة القصوى: 2100 — 2400 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع مقاتلة "ميغ-35" استخدام كافة أنواع الأسلحة. ويُتوقع تسليحها بسلاح الليزر أيضا.

أما عن تسليحها الحالي فهي تحتوي على مدفع (غي شي-30-1) عيار 30 ملم وصواريخ "جو/جو" و"جو/سطح".

ويستطيع نظام إدارة نيرانها تتبُّع 10 أهداف في آن واحد.