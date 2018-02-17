صواريخ روسيا تسيطر على أمريكا

أعلن ذلك خبير عسكري روسي.

© Photo/ Public domain البنتاغون يكتشف صواريخ جديدة قادرة على ضرب أمريكا

وكانت الجنرال لوري روبنسون قائدة للقيادة الشمالية بسلاح الجو الأمريكي، قالت لأعضاء في الكونغرس الأمريكي إن روسيا أنتجت كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة التي تمكّنها من توجيه الضربة لأي بقعة في الأراضي الأمريكية والكندية.

وأشارت قائدة القيادة الشمالية بسلاح الجو الأمريكي إلى احتمال تعرض الولايات المتحدة إلى قصف بصواريخ روسية من نوع "كروز" تُطلق من المحيط الأطلسي.

وقال الخبير إلدوس يارولين لـ"سبوتنيك" إن الكلام الذي قالته الجنرال لوري روبنسون يدل على أن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) لا يعدم الفرصة لاستغلال "الورقة الروسية" لحث الكونغرس على رصد المزيد من الاعتمادات للدفاع الوطني.

هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يخلو كلام الجنرال لوري روبنسون من كلمة الحق، كما أشار إلى ذلك الخبير، إذ أن الاختراعات العسكرية الروسية تتفوق على نظيراتها الأمريكية في نواح كثيرة، ويمكن أن تشكل خطرا كبيرا في حال قررت الولايات المتحدة شن عدوان عسكري على روسيا.