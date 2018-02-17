لافروف: موسكو تقترح عدة خيارات لعقد اجتماع جديد بصيغة "نورماندي"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ، اليوم السبت، أن موسكو اقترحت عدة خيارات لعقد محادثات على مستوى الوزراء بصيغة "نورماندي"، إلا أن برلين لم تأكد حتى ألان.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين على هامش مؤتمر "أمن ميونيخ": " "لقد كنا مستعدين أمس، لكن اضطر زميلنا الألماني فجأة للسفر إلى برلين". وقد قدمنا اليوم العديد من الخيارات التي تناسبنا على ضوء البرنامج القائم، وسوف ننتظر حتى يتم التأكيد بهذا الصدد".

وأضاف لافروف: ""ناقشنا بالأمس كل شيء مع السيد وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين أن كان يريد الحضور في حال كان الألمان مستعدين، ونحن مستعدون أيضا".

والجدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي بهدف فتح ما أطلق عليه اصطلاح "الجبهة الثانية" ضد قوات ألمانيا النازية. وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، في المباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 على شكل "اجتماع لمسؤولي الدفاع"، للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وأصبح حالياً منتدى للنقاش الدولي، يجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والضباط العسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة من أكثر من 40 دولة، من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في العالم، تلعب دوراً هاماً على الساحة الدولية، مثل — روسيا والصين واليابان والهند وغيرها.