روسيا: التعاون مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والصين مطلوب في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، 17 فبراير/شباط، أن موسكو تعتبر فكرة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والصين لدعم إنشاء بنية أمنية في الشرق الأوسط مطلوبة.

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف متحدثا في مؤتمر الأمن في ميونيخ : "نحن نعتبر، على وجه الخصوص، المطالبة بفكرته للتفاعل بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والصين لدعم إنشاء بنية أمنية في الشرق الأوسط، وهناك نهج مماثل ينطبق تماما على الخليج الفارسي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن التصريحات بشأن التهديد الروسي للدول الأوروبية خرافة غير عقلانية، مؤكداً أن مثل هذه المخاوف تشير إلى عدم وجود الحس السليم وفهم روسيا.

وقال: "على مدى العقود الماضية، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إيجاد "نقطة الوسط" في العلاقات مع بلادنا". وأشار إلى أن مفهوم روسيا كان في تسعينات القرن الماضي "الماهرة" مهيمنا، والذي ينبغي تدريسها بطريقة منهجية، بغض النظر عن الاعتراضات، بالمعايير الغربية.

وأوضح لافروف: " كل هذه الصور النمطية تبرهن على وجود نقص في الحس السليم والفهم لبلدنا".