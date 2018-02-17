الأمن المعلوماتي الروسي: أمريكا تقدم اتهامات لا أساس لها بقضية التدخل الروسي

أعلن ممثل الرئيس الروسي لشؤون التعاون في مجال الأمن المعلوماتي، آندريه كروتسكيخ، اليوم السبت، أن واشنطن تواصل اتهام المواطنين والمنظمات الروسية بلا مبرر بدلا من التعاون في مجال الأمن السيبراني، فقد أصبح هذا "أسلوبا سيئا جديدا" للدبلوماسية الأمريكية.

© REUTERS/ Joshua Roberts أمريكا توجه اتهامات لـ13 مواطنا روسيا في قضية التدخل في الانتخابات

موسكو — سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "روسيا قدمت قبل إلى الولايات المتحدة كل التفسيرات حول لما يسمى "التدخل الروسي"، على أساس اتفاق التعاون في مجال تدابير بناء الثقة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وقبل انتخاب ترامب، ويمكننا أن نقدمها أكثر من مرة".

وأضاف كروتسكيخ: "لا يوجد أي مطالب رسمية كما أنه لا أدلة، ولذلك، هذه مجرد تصريحات صبيانية، ليس هناك شيء وراء ذلك. أما بالنسبة للقوائم، فهذه طريقة جديدة للدبلوماسية الأمريكية السيئة: وبدلا من مناقشة القضايا الموضوعية لتحقيق استقرار وضمان في أمن الفضاء المعلوماتي، يتم توجيه بعض الاتهامات إلى الأفراد والمؤسسات، وهذا أمر معتاد بالنسبة للولايات المتحدة. والمثير للدهشة أنها لا تزال لا تفهم أن هذه الطريقة غير فعالة على الاطلاق. ولا يمكن أن تقدم لهم أي نتيجة".