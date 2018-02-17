روسيا تطالب بإدانة رسمية لأعمال المتطرفين ضد المركز الثقافي الروسي في كييف

В Киеве радикалы ворвались в здание представительства Россотрудничества, разгромили выставку памяти Шаляпина и расписали стены лозунгами. В это время внутри здания находились репетировавшие спектакль детиhttps://t.co/aceDMdSOck pic.twitter.com/HfMdFqmepp