روسيا تطالب بإدانة رسمية لأعمال المتطرفين ضد المركز الثقافي الروسي في كييف

موسكو — سبوتنيك. وقال لوكاشيفيتش للصحفيين: "نطالب بالإدانة الرسمية لأفعال المتطرفين من جانب قيادة أوكرانيا، والتواطؤ مع القومية المحمومة ذهب إلى حد بعيد".
В Киеве радикалы ворвались в здание представительства Россотрудничества, разгромили выставку памяти Шаляпина и расписали стены лозунгами. В это время внутри здания находились репетировавшие спектакль детиhttps://t.co/aceDMdSOck pic.twitter.com/HfMdFqmepp— Актуальная Россия (@RussiaActually) February 17, 2018
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