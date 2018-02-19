روسيا تستخدم الخبرة المكتسبة في سوريا لإعداد قيادتها العسكرية

أعلن رئيس قيادة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، أن وزارة الدفاع تعمم وتستخدم الخبرة المكتسبة في سوريا، لإعداد الهيئات الإدارية العسكرية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في المقال، الذي كتبه رودسكوي في صحيفة وزارة الدفاع الرسمية "كراسنايا زفيزدا"، "في الوقت الراهن، في ظل قيادة إدارة العمليات العامة يجري العمل على تعميم خبرة الأعمال القتالية المكتسبة في سوريا، واستخدامها لإعداد الهيئات الإدارية العسكرية، والجيش والقوات، وكذلك في العملية التعليمية للمؤسسات التعليمية-العسكرية التابعة لوزارة الدفاع".

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وأشار رودسكوي، أيضا إلى العملية الخاصة لتحقيق الاستقرار في سوريا أصبحت اختبارا جديا لإدارة العمليات العامة ولجميع القوات المسلحة الروسية

بالإضافة إلى ذلك، يشارك جنرالات وضباط إدارة العمليات العامة بنشاط في عمليات التفاوض لتسوية النزاعات في سوريا، ويساهمون في تنفيذ مبادرات حفظ السلام الروسية.

وأضاف رودسكوي، أن ضباط إدارة العمليات العامة يشكلون نواة مجموعة القيادة القتالية لوزارة الدفاع الروسية، التي تقوم بتحليل الوضع في سوريا وإعداد المقترحات للقيادة، فضلا عن سائر مسائل تنظيم وإعداد وتنفيذ العمليات القتالية وهي على الدوام تكون تحت إشراف وإدارة قيادة العمليات العامة.

هذا وتشارك القوات الجوية الفضائية الروسية ووحدات الأسطول البحري في العمليات القتالية في سوريا إلى جانب الجيش السوري وبناء على طلب رسمي من الرئيس السوري بشار الأسد، بالتوازي مع جهود روسيا في الساحة الدبلوماسية، التي أدت إلى إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، حيث يشارك المراقبون الروس ووحدات الشرطة العسكرية الروسية في الحفاظ على الأمن في تلك المناطق.