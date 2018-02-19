لافروف: الغرب انتهك الاتفاقات بشأن تمدد الناتو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب أطلق الوعود أن الناتو لن يمتد شرقا "بوصة واحدة"، لكنه بعد ذلك تصرف بطريقة غير نبيلة وانتهك الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بعد الحرب الباردة.

موسكو —. وقال لافروف لوكالة "بيتا" الصربية: "بدلا من الاستفادة من الفرصة التاريخية الفريدة لوضع هيكل أوروبي حقيقي للأمن والتعاون، اختار الغرب توسع الناتو على الرغم من جميع الوعود التي قطعها قادة الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية عام 1990 بأن الحلف لن يتقدم بمقدار بوصة واحدة نحو الشرق".

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقات لم يتم تسجيلها "في معاهدات ووثائق قانونية، وكان يتوجب فعل ذلك".