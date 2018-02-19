لافروف: موسكو ترفض التصريحات حول ضرورة تدمير إسرائيل

رد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظرف، على ضرورة التصدي لإسرائيل، وأنشطتها في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي": "موسكو ترفض التصريحات التي تتحدث عن ضرورة تدمير إسرائيل".

وتابع قائلا: "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يرجع إلى حد كبير إلى التحيز المناهض لإيران، وهذا أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".

وقال لافروف: "لا نتفق مع محاولات النظر في أي مشكلة إقليمية عبر منظار محاربة إيران. يلحظ هذا في سوريا ويلحظ في اليمن وحتى تطورات الأوضاع الأخيرة حول القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعلان واشنطن قراراها الاعتراف بالقدس كعاصمة استثنائية لإسرائيل، هي إلى حد كبير انطلقت من التحيز ضد إيران".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن هذا يشكل خطرا بمفاقمة الأوضاع في المنطقة.