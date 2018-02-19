خبير روسي لا يرجح دخول القوات السورية إلى عفرين

يعتقد أحد كبار الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الاستشراق الروسي، بوريس دولغوف، أن انتشار القوات السورية في عفرين غير مرجح في المستقبل القريب، ولا يجب القلق من مواجهة بين القوات السورية والتركية أو التدخل الأمريكي في الوضع الحالي.

© AP Photo/ Petros Karadjias جاويش أوغلو: نرحب بدخول القوات السورية إلى عفرين لمحاربة الإرهابيين لا لحمايتهم

وقال الباحث لوكالة " سبوتنيك " إنه "لا يوجد إلى الآن أي تأكيد رسمي لما يحدث هناك حقا. ولكن الوضع معقد جدا".

وأضاف: "يبدو لي أن هناك مشكلة كبيرة في دخول القوات السورية إلى عفرين في المستقبل القريب، ولا ينبغي انتظار ذلك"، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد إبرام اتفاق محتمل مع الجانب التركي.

ووفقا له فإن "المواجهة المباشرة ممكنة بين بعض الوحدات الصغيرة، ولكن مواجهة مباشرة بين القوات التركية والسورية غير مرجحة".

كما لا يتوقع الباحث تدخلا جادا من قبل القوات الأمريكية المتواجدة في شمال سوريا. وأضاف أن "سياسة الأمريكيين هي القتال بأيدي الآخرين، لذلك من غير المتوقع أن يتدخلوا بقواتهم إلى جانب الأكراد في عفرين".

وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذين تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا، وتهدد بالدخول إلى منبج إذا لم ينسحب منها المسلحون، في حين تحاول الولايات المتحدة فرض السيطرة على أراض سورية، وذلك من دون إذن الحكومة الشرعية للبلاد. وتثير تصرفات أميركا وتركيا وإسرائيل، قلقا لدى السلطات السورية، كونها تهدد وحدة أراضي سوريا كدولة ذات سيادة.