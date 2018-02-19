بوغدانوف: روسيا ترى وجود خطر تقسيم سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، مجيبا عن سؤال حول إذا كانت روسيا ترى وجود مثل هذا الخطر: "بالطبع، نرى ذلك". قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو

© Sputnik. Григорий Сысоев لافروف: روسيا قلقة من محاولات تقسيم سوريا الناجمة عن تصرفات أمريكا

قلقة من محاولات تقسيم سوريا، مؤكداً أن هذه المخاطر تنبع من تصرفات أمريكا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال إن موسكو قلقة من محاولات تقسيم سوريا، مؤكداً أن هذه المخاطر تنبع من تصرفات أمريكا.

قال لافروف، في إطار مؤتمر الشرق الأوسط لنادي "فالداي": "بالطبع عندما نتحدث عن ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية فهذا ليس فقط طلب القانون الدولي عموما، بل وتحديدا القرار 2254، لا يمكننا ألا نتابع بقلق محاولات تقسيم سوريا. هذه المخاوف تظهر عندما نتعرف على الخطط التي تبدأ الولايات المتحدة بتنفيذها على الأرض، بالدرجة الأولى شرق الفرات، وعلى مساحات واسعة بين هذا النهر والحدود الخارجية لسوريا والعراق وتركيا".