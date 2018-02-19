بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الوضع في عفرين وإدلب بسوريا

وأضاف البيان: "تم التطرق إلى الوضع شمال — غرب سوريا، بما في ذلك ومع الأخذ بالاعتبار العملية العسكرية في منطقة عفرين".
هذا وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا، وتهدد بالدخول إلى منبج إذا لم ينسحب منها المسلحون، في حين تحاول الولايات المتحدة فرض السيطرة على أراضي سورية، وذلك من دون إذن الحكومة الشرعية للبلاد. وتثير تصرفات أميركا وتركيا وإسرائيل، قلقا لدى السلطات السورية، كونها تهدد وحدة أراضي سوريا كدولة ذات سيادة.
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