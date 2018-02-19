بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الوضع في عفرين وإدلب بسوريا

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والتركي بحثا هاتفيا الوضع في سوريا، مع التركيز على تعزيز التعاون في صيغة أستانا إضافة إلى العملية التركية في عفرين.

© Sputnik. Sergey Guneev أردوغان: سأبحث مع الرئيس بوتين إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية

موسكو — سبوتنيك . وقال الكرملين: "عند مناقشة الوضع في سوريا، تم التركيز على تعزيز التعاون بصيغة أستانا. وتم التأكيد على الاستعداد للتنسيق الوثيق لجهود روسيا وتركيا وإيران بهدف ضمان الأداء الفعال لمناطق خفض التصعيد ودفع العملية السياسية لصالح تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وأضاف البيان: "تم التطرق إلى الوضع شمال — غرب سوريا، بما في ذلك ومع الأخذ بالاعتبار العملية العسكرية في منطقة عفرين".

هذا وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا، وتهدد بالدخول إلى منبج إذا لم ينسحب منها المسلحون، في حين تحاول الولايات المتحدة فرض السيطرة على أراضي سورية، وذلك من دون إذن الحكومة الشرعية للبلاد. وتثير تصرفات أميركا وتركيا وإسرائيل، قلقا لدى السلطات السورية، كونها تهدد وحدة أراضي سوريا كدولة ذات سيادة.