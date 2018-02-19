بيسكوف: نحضر للقاء بوتين وروحاني وأردوغان في شهر أبريل بتركيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يتم التحضير لعقد قمة ثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا في تركيا بداية شهر أبريل/ نيسان المقبل.