مزايا "سوخوي 35" تظهر في فيديو مثير

وصُمّمت طائرة "سو-35" التي أنتجتها شركة "سوخوي" الروسية لتحقيق السيطرة في الجو وإخلاء السماء من الطائرات المعادية.

ومن أجل ذلك تملك "سوخوي 35" الرادار الذي يكتشف الأهداف على مسافة 400 كيلومتر، والصواريخ الموجهة البعيدة المدى التي تصيب الطائرات المعادية قبل أن يدرك العدو أن طائراته مستهدفة.

وتتميز "سوخوي 35" بالقدرة الفائقة على المناورة بفضل محركيها المزودين بتقنية الفوهات الموجهة واللذين يبلغ إجمالي قوة دفعهما أكثر من 17 طنّاً.

وتستطيع "سوخوي 35" أن تحلق بسرعة 2500 كيلومتر في الساعة.

ولها 12 نقطة تعليق تحت الجناح لحمل 8 أطنان من الصواريخ.

وتنتمي "سوخوي 35" إلى الجيل (4++) من الطائرات المقاتلة.

وأنتجت شركة "سوخوي" الطائرة المقاتلة المنتمية إلى الجيل الخامس. ومن المتوقع أن تدخل هذه الطائرة (سو-57) الخدمة الفعلية في القوات الجوية الروسية في وقت قريب.

وقالت شركة "سوخوي" في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى العاشرة لإنجاز "سوخوي 35" رحلتها الجوية الأولى إن طائرة "سو-30" تستخدم العديد من التقنيات الخاصة بمقاتلة الجيل الخامس.