وزارة النقل الروسية: كل القضايا التقنية لاستئناف الطيران بين روسيا ومصر "محلولة"

قال متحدث في المكتب الصحفي لوزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، إن جميع القضايا التقنية لاستئناف الطيران بين روسيا ومصر، محلولة بالفعل.

وقال المتحدث لوكالة " سبوتنيك ": "كل القرارات السياسية لاستئناف الطيران بين موسكو والقاهرة اتخذت، وتم حل القضايا التقنية".

وكان مصدر مسؤول في شركة "مصر للطيران" قد أعلن، في وقت سابق، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه تم تأجيل استئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وموسكو إلى أول شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأرجع المصدر أسباب التأجيل إلى أسباب تتعلق بنسب إشغال الرحلات، ما دفعها لتأجيل الرحلات حتى الجدول الصيفي أول أبريل.

وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قد أعلن، في وقت سابق، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري ما زالت قائمة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 يناير/ كانون الثاني 2018، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.