تطبيق فكرة بوتين لإبداع طائرة سريعة جدا

وكشف الوزير دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، للصحفيين أنه بدأ العمل على إعداد مشروع الطائرة الجديدة، مشيرا إلى أن مسألة بدء أعمال التصميم الهندسي ستُقرر بعد إنجاز الأبحاث اللازمة التي ستستغرق عامين على أقل تقدير.

وأكد وزير الصناعة والتجارة إجراء دراسات في هذا المجال.

وفي ما يخص شكل الطائرة المزمع إنشاؤها هناك اقتراحات لإنشاء طائرة تتسع لـ8 إلى 50 راكبا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا صناع الطائرة العسكرية الجديدة من طراز "تو-160إم" إلى التفكير في صنع النسخة السلمية لهذه الطائرة لتستخدم كطائرة ركاب.