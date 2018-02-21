روسيا تنفذ دوريات جوية ناجحة فوق بحر اليابان

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان:

قامت قاذفتان "تو-95- إم.إس" الاستراتيجية الروسية المزودة بصواريخ مجنحة بدوريات جوية ناجحة فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال تحليق القاذفتين رافقتهما مجموعة من مقاتلات "سوخوي — 35 إس" متعددة المهام، وأضاف التقرير "أجرى طاقمي "تو-95- إم.إس" تدريبا على التزود بالوقود في الجو"، وأشار البيان إلى أنه "في مراحل معينة من الطيران رافقت الطائرتين مقاتلات سلاح الجو الياباني إف-4، إف- 15، إف-16 ".

في سياق آخر، أعلن القائم بأعمال روسيا في اليابان ديمتري بيريتشيفسكي، السبت الماضي، أن السفارة الروسية في طوكيو تقوم بتنظيم احتفال بعيد "ماسلينيتسا" للمرة الأولى.

وقال بيريتشيفسكي: "عيد"ماسلينيتسا ينظم حقا في السفارة للمرة الأولى، وهي مبادرة من مجلس تنسيق المواطنين بدعم من السفارة و"روسسوترودنيتشيستفا " التعاون الروسي، والهدف هو تعميم الثقافة الروسية، وبما أن هذا العيد غير طائفي، فهو عام، وثمة هدف آخر، وهو توحيد الجاليات الناطقة بالروسية، وتعميق الحوار بين جميع الذين يعيشون في اليابان، ولكنهم يتكلمون الروسية".