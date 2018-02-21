لوكاشيفيتش: أوكرانيا تؤكد تركيزها على الحل العسكري للنزاع الداخلي

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، أن رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، أكد من خلال توقيعه القانون حول إعادة إدماج دونباس، تركيز كييف على الحل العسكري للصراع.

فيينا — سبوتنيك . وقال لوكاشيفيتش، كما جاء على الصفحة الرسمية للبعثة الدائمة على تويتر:

من خلال التوقيع على قانون"إعادة إدماج " دونباس، أكد بوروشينكو، تركيز كييف على الحل العسكري للنزاع الأوكراني الداخلي.

وأشار ممثل روسيا الدائم إلى أن هذه الخطوة أصبحت "استمرارا منطقيا لسياسة كييف المتمثلة في تصعيد التوتر في جنوب شرقي أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، قد وقع خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني، قانونا بشأن إعادة إدماج دونباس.

وقال بوروشينكو أثناء توقيعه للقانون إنه "سيوفر آلية قانونية للعودة السياسية والدبلوماسية" لدونباس إلى كييف، وقد أصدر تعليماته فورا لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بإعداد مقترحات في الأول من نيسان/ أبريل لتغيير شكل العملية العسكرية شرقي البلاد وترشيح قائد القوات المشتركة.